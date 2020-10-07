Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что мэрия Москвы хочет временно закрыть «Открытие Арену» за нарушения требований безопасности, связанных с коронавирусной инфекцией.

— Надеюсь, стадион не закроют, — сказал Гаврилов «СЭ». — Закрыть можно все. А что толку? Тогда надо опять приостанавливать чемпионат. А где играть-то команде, если сейчас стадион закроют? Или надо ехать в другой город и искать там стадион? Надеюсь, найдут какой-то другой выход из ситуации. (Константин Колмаков)