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Титов заявил, что еще не смотрел ни одного матча в новом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Бывший капитан «Спартака» Егор Титов признался, что еще не видел игры нового сезона чемпионата России.

«Кого бы я назвал самым креативным футболистом в премьер-лиге на данный момент? Вопрос интересный, но не могу на него ответить. Почему? Потому что еще не видел ни одного матча в новом сезоне, не получалось посмотреть даже игры «Спартака», — цитирует Титова «РБ Спорт».

После 2-х туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 6 очками. Сине-бело-голубые в стартовых матчах разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0). На второй строчке в таблице располагается московское «Динамо» (6 баллов), третьим идет ЦСКА (4).

Источник: РБ Спорт
Егор Титов
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
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3.08 20:00
Рубин – Химки
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ЦСКА – Оренбург
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Факел – Краснодар
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