Нагорных: «Маркиньос в «Локомотиве»? Идет работа»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал возможный переход вингера «Ференцвароша» Маркиньоса.

— Маркиньос будет в «Локомотиве»? Идет работа.

— «Спартак» хотел его перехватить?

— Я не знаю. Я не «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщал, что Маркиньос склоняется к переходу в «Локомотив».

Об интересе железнодорожников к 24-летнему бразильцу стало известно 12 июля. 20 июля в клубе подтвердили, что ведут переговоры с футболистом, однако 24 июля появилась информация о том, что «Спартак» перехватил игрока.