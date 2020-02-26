«Тинькофф» стал титульным спонсором РПЛ

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин и вице-президент Тинькофф Анна Михина на пресс-конференции объявили о подписании контракта с титульным спонсором Группой Тинькофф. Ранее «СЭ» стало известно, что сумма договора составила 375 миллионов рублей.

— Нашим партнером становится «Тинькофф-банк» — лидер в своей области, нам очень импонирует спортивный характер банка и ориентированность на молодую аудиторию, — заявил Прядкин. — Мы рады принять коллег в футбольную семью. Переговоры начались еще до начала сезона. Гордимся, что РПЛ вступает в тесный контакт с рыночным партнером. Тренд на ухода от бюджетного финансирования выбран и инвестиции в продукт начинает давать плоды. Аудитория банка составляет порядка 9-10 миллионов человек. У чемпионата появляется новое название «Тинькофф Чемпионат России» или «Тинькофф Российская Премьер-лига». (Евгений Белоусов)