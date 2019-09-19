Тимур Арсланбеков: «При Розетти работа арбитров всегда оценивалась объективно»

Известный в прошлом арбитр, а ныне спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в большом интервью «СЭ» рассказал, что крест на его карьере судьи поставил Андрей Будогосский.

— Меня еще и Лучано Спаллетти отметил тогда в интервью, — рассказал Арсланбеков. - Хотя тот матч лучшим в карьере точно не назову. Показал 11 желтых карточек, по управлению игрой были вопросы.

— В какой момент многообещающий превратился в бесперспективного?

— С одной стороны, винить могу только себя. Раз карьера не задалась, значит, где-то недоработал, что-то упустил, неправильно готовился к играм.

— А с другой?

— Подавляющее большинство матчей в премьер-лиге я отсудил при Роберто Розетти. Когда он возглавлял ДСИ, работа арбитров всегда оценивалась объективно, итальянец дистанцировался от личных симпатий и антипатий. А вот его преемники занимались вкусовщиной. То же самое происходит сейчас.

— Кто вас зачехлил?

— Андрей Будогосский.

— Из-за скандала в матче «Факел» — «Кубань» в апреле 2017-го?

— Да. Но это формальный повод. Внятного объяснения от Андрея Дмитриевича я так и не услышал. (Александр Кружков)