Тимур Арсланбеков: «ЦСКА присылал официальный запрос по Макарову, но руководство «Нефтехимика» решило его оставить до зимы»

Известный в прошлом арбитр, а ныне спортивный директор «Нефтехимика» Тимур Арсланбеков в большом интервью «СЭ» рассказал об интересе клубов РПЛ к полузащитнику клуба Денису Макарову.

— Вы упомянули Дениса Макарова — одно из главных открытий этого сезона ФНЛ. Говорят, летом его звали ЦСКА и «Урал»?

— Представители «Урала» были на наших матчах, однако до конкретного предложения не дошло. В отличие от ЦСКА, который прислал официальный запрос. Но руководство решило, что Макаров останется в «Нефтехимике» минимум до зимы.

— Почему?

— Результативность Дениса впечатляет, но пока он только осваивается в ФНЛ. До этого играл исключительно во втором дивизионе. Парню нужно окрепнуть, заматереть. Тогда и в премьер-лиге будет легче.

— Года полтора назад он мелькнул в «Оренбурге».

— Да, привлекали к тренировкам с основой. Но там команда использует схему 5-4-1, при которой крайним хавам сложнее проявить себя, потому что фланговые защитники играют высоко. Макарову больше подходит 4-4-2.

— Как у «Нефтехимика»?

— Совершенно верно. Денис — левша, но частенько выходит и на правом фланге. У него великолепный удар, прекрасно видит поле. Честно вам скажу — давно не встречал молодых игроков с таким футбольным интеллектом. (Александр Кружков)

Полностью интервью Арсланбекова здесь