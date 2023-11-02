Тикнизян: «На свидании должен платить только мужчина»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ», кто должен платить за свидание.

«На свидании должен платить только мужчина. Меня так воспитали. Это неотъемлемая часть настоящего мужчины», — сказал Тикнизян «СЭ».

28 сентября Тикнизян сделал предложение телеведущей Яне Ромашкиной.

Ранее Тикнизян прокомментировал присутствие скаутов «Лацио» на матче сборной Армении с его участием.