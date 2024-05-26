Тикнизян стал самым медийным футболистом сезона по версии премии Герои РПЛ

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян признан самым медийным футболистом сезона-2023/24 на премии Winline Герои РПЛ.

Церемония награждения проходит в воскресенье, 26 мая. Награду Тикнизяну вручила певица Ольга Бузова.

В минувшем сезоне Тикнизян провел 22 матча в РПЛ, забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи. В октябре прошлого года футболист женился на ведущей Яне Ромашкиной.