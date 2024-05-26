Балахнин поставил «Ростову» тройку за прошедший сезон РПЛ

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин отреагировал на поражение дончан в матче 30-го тура с «Зенитом» (1:2).

«Сейчас никто не может создать достойную конкуренцию «Зениту». Просто в этот раз все решилось только в последнем туре. Но счет по игре, все по делу. Гол в ворота песьякова? Надо посмотреть на полет мяча в повторе. Но такие мячи надо брать. Провальным сезон для «Ростова» не назовешь. Но после четвертого места занять восьмое — это регресс. Ставлю твердую тройку», — приводит слова Балахнина Евро-футбол.ру.

Первое место в чемпионате России шестой раз подряд занял «Зенит», вторым впервые в своей истории стал «Краснодар», а динамовцы второй раз за три сезона завоевали бронзовые медали.