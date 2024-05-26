Масалитин: «Это чемпионство у футболистов «Зенита» надолго останется в памяти»

Бывший нападающий сборной СССР Валерий Масалитин отреагировал на победу «Зенита» в чемпионате России.

«Московское «Динамо» проклято? Не скажу. Призовое место заняли, был отличный шанс стать чемпионами, но не хватило опыта. В таких матчах на первое место выходят нервы. Если ты начинаешь трястись, это сказывается. «Динамо» тряслось, играло с мандражом. Конечно, на кону стояло очень много. Естественно, команде не хватило опыта и психологии. Личка в тактике исходил из своего видения ситуации. Он же отвечает за результат. Но ему и ребятам чего-то не хватило. Это чемпионство у «Зенита» надолго останется в памяти ребят. Это не прошлогодний титул, сейчас другие эмоции у футболистов. Они смогли справиться с нервами, а их соперники — нет», — приводит слова Масалитина Евро-футбол.ру.

Первое место в чемпионате России шестой раз подряд занял «Зенит», вторым впервые в своей истории стал «Краснодар», а динамовцы второй раз за три сезона завоевали бронзовые медали.