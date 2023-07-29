Тикнизян решил выступать за сборную Армении из-за Карпина

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что принял решение выступать за сборную Армении из-за Валерия Карпина.

«Я ждал шанса в сборной России, ждал до последнего. Для меня стало последней каплей, когда Карпин сделал расширенный состав сборной в ноябре того года из 30 человек», — сказал Тикнизян на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

24-летний футболист родился в Санкт-Петербурге и имеет российское и армянское гражданство. В октябре 2020 года Тикнизян дебютировал за молодежную сборную России, а в марте 2023-го был вызван в сборную Армении.