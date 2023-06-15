Тикнизян — о критике за смену спортивного гражданства: «Я никого не предавал. Мое решение основано на спортивной составляющей»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «СЭ» рассказал, как относится к критике за смену спортивного гражданства.

«Пусть говорят, что хотят. Это моя жизнь, мой выбор. Я считаю, что я никого не предавал. Я не уехал из страны, в которой родился. Никогда не позволю себе говорить что-то плохое про страну, которая мне много всего дала в этой жизни. Мое решение было основано на спортивной составляющей», — сказал Тикнизян «СЭ».

Тикнизян дебютировал за сборную Армении 25 марта в матче отбора к Евро-2024 против команды Турции (1:2).