Тихонов раскритиковал «Зенит» за празднование чемпионства

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал «Зенит» за празднование чемпионства в Санкт-Петербурге.

«Я когда посмотрел, что питерский «Зенит» возили по улицам, то мне стало совсем не по себе. Такие почести за такие результаты. Они стали чемпионами? Это футбол что ли, я не пойму?! Я понимаю, когда везут аргентинцев, бразильцев и итальянцев, которые становятся чемпионами мира. Это понятно. Но наших-то за что? За то, что они на наших полях еле двигаются?» — приводит слова Тихонова Legalbet.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.