РПЛ объявила претендентов на награды лучшим игрокам сезона

Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала список номинантов на награды лучшему вратарю, защитнику, полузащитнику и нападающему сезона-2022/23.

Вратарь сезона: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки» / «Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).

Защитник сезона: Мойзес, Игорь Дивеев, Виллиан Роша (все — ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба — «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба — «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Полузащитник сезона: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все — «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Артем Карпукас, Дмитрий Баринов (оба — «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

Нападающий сезона: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все — «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба — «Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА), Артем Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург» / «Крылья Советов»).

Список номинантов был составлен по итогам голосования журналистов. Второй этап голосования пройдет с 20 по 27 мая, в нем примут участие болельщики. На третьем этапе победителя будут определять главные тренеры и капитаны команд РПЛ, а также легенды лиги и эксперты. При равенстве будут учтены результаты голосований среди болельщиков.

Церемония вручения премии пройдет 4 июня в Москве в концертном зале «Барвиха» и начнется в 19:00 по московскому времени.