Шварц: «В РПЛ дается слишком много желтых карточек»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед матчем четвертого тура Тинькофф РПЛ с «Ахматом» отметил, что команде нужно сохранять холодную голову вне зависимости от судейских решений.

«Ожидаю ли особого внимания к работе арбитров в матче с «Ахматом»? В субботней игре нам важно в стрессовых ситуациях сохранять холодную голову, — отметил Шварц. — Это то, на что нужно обратить внимание и следовать установке на игру. Мы получили 9 желтых карточек за 3 матча. В РПЛ, к сожалению, дается слишком много желтых карточек. В ведущих чемпионатах такого нет».

«Не могу с полной ответственностью сказать, что Макарова хватит на 90 минут, учитывая интенсивность нашей игры. Он пока недолго в команде, — добавил Шварц. — Посмотрим в матче с «Ахматом», насколько он готов и сколько игрового времени ему дать.

После игры с ЦСКА клуб организовал командный ужин. У нас была отличная атмосфера, особенно после такой яркой победы. С Антоном Шуниным мы тоже обязательно поужинаем семьями".