Бывший капитан и тренер "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал уход из клуба спортивного директора Сергея Родионова и вице-президента Наиля Измайлова. Ранее стало известно, что они оставят должности по окончании сезона.

– Селекция – есть моменты, где было провально. Мы видим, кто выходит на поле. Выбор тренера – тоже селекция. Но человек показывал результаты в "Краснодаре", потом в Туле. Да, не для первого-второго места, но все же. Плюс был приоритет – русский тренер, – сказал Тихонов в эфире программы "8-16".

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