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Сегодня, 09:58

Тихонов не верит в «Ахмат» в домашнем матче против «Оренбурга»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 5-го тура Российской премьер-лиги между «Ахматом» и «Оренбургом».

«Ахмат» неудачно начал сезон, проиграл в прошлом туре «Пари НН», и это привело к отставке главного тренера. Пока еще клуб не определился с новым наставником, поэтому, возможно, будет играть с исполняющим обязанности. Это всегда лотерея — перемены могут подстегнуть команду, а могут, наоборот, обернуться падением морального духа. У «Оренбурга» пока не было побед в этом розыгрыше чемпионата, поэтому им представляется отличный шанс воспользоваться эмоциональной нестабильностью соперника и наконец взять три очка. Хотя в гостях это будет непросто, но потенциал у команды есть. Думаю, гости здесь ближе к победе", — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

Матч «Ахмат» — «Оренбург» пройдет 20 августа. Начало — в 20:00 по мск.

Перед матчем 5-го тура РПЛ «Ахмат» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице, набрав три очка. «Оренбург» — на 15-м месте (одно очко).

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-ne-verit-v-axmat-v-domasnem-matce-protiv-orenburga/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
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«Спартак» — «Зенит»: результаты и статистика матчей в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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