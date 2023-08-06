Тихонов: «Зенит» оступился в матче с «Ростовом», но у «Динамо» проблемы куда ощутимее»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Зенит» - «Динамо».

«Зенит» разок оступился с «Ростовом», но все еще выглядит уверенным в себе фаворитом чемпионата, несмотря на все кадровые потери. У «Динамо» проблемы куда ощутимее, и в Петербурге его ждет совсем не радушный прием», - приводит Metaratings слова Тихонова.

Матч «Зенит» - «Динамо» состоится в воскресенье, 6 августа и начнется в 19.00 по московскому времени.