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Сегодня, 19:53

Самедов назвал футболиста, который произвел на него впечатление в первой части сезона РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался об интриге в чемпионате России, а также назвал футболиста, который произвел на него впечатление в первой части сезона РПЛ.

«В этом сезоне стало больше конкуренции. Всегда здорово, когда наверху, в середине и в нижней части таблицы есть борьба. Это положительно влияет на чемпионат, да и для болельщиков это дополнительный интерес. Из игроков в первой части сезона я бы выделил Тюкавина. Мне он нравится, как нападающий очень здорово смотрится», — приводит слова Самедова Metaratings.ru.

В текущем сезоне Тюкавин провел 18 матчей в чемпионате России, в которых отметился 8 голами и 6 результативными передачами.

1 декабря московский клуб объявил о подписании нового соглашения с форвардом до лета 2028 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/samedov-iz-igrokov-v-pervoi-chasti-sezona-vydelyu-tyukavina-on-ochen-zdorovo-smotritsya-314582/
Александр Самедов
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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