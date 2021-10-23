Бальбуэна оценил шансы «Динамо» на чемпионство

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу над «Химками» в матче 12-го тура РПЛ (4:1). Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и догнала лидера чемпионата — «Зенит», которому она уступает только по разности мячей.

«Наша команда выдала замечательную игру. Нам удалось держать максимальный темп и концентрацию на протяжении всего матча. Очень важно продолжать в том же духе. В следующем туре мы будем играть с «Зенитом». Нашей команде нужно будет вновь показать свои лучшие качества, чтобы выиграть матч в Санкт-Петербурге. Кто фаворит в борьбе за чемпионство? Наверное, на данный момент фаворита нет. Я не могу выделить «Зенит» и «Динамо», у остальных команд тоже есть шансы на титул», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.