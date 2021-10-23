Бальбуэна оценил шансы «Динамо» на чемпионство
Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна прокомментировал победу над «Химками» в матче 12-го тура РПЛ (4:1). Команда Сандро Шварца набрала 23 очка и догнала лидера чемпионата — «Зенит», которому она уступает только по разности мячей.
«Наша команда выдала замечательную игру. Нам удалось держать максимальный темп и концентрацию на протяжении всего матча. Очень важно продолжать в том же духе. В следующем туре мы будем играть с «Зенитом». Нашей команде нужно будет вновь показать свои лучшие качества, чтобы выиграть матч в Санкт-Петербурге. Кто фаворит в борьбе за чемпионство? Наверное, на данный момент фаворита нет. Я не могу выделить «Зенит» и «Динамо», у остальных команд тоже есть шансы на титул», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
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А.М.
Динамо будет в пятёрке, но далеко не чемпионом!!! Шварц скоро сдуется.
23.10.2021