Терюшков: «Спортсмены — не какая-то определенная каста, которая должна подпадать под бронь или нет»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился мнением, кто из специалистов спортивной сферы должен подпадать под бронь.

«Спортсмены — не какая-то определенная каста, которая должна подпадать под бронь или нет. Я бы здесь задумался над другой составляющей — детские тренеры, люди, которые работают с нашими детьми, обучают и воспитывают их патриотически, создают будущих защитников. Вот эти люди должны иметь бронь, чтобы процесс подготовки не останавливался. Это важно. Есть еще специалисты, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности объектов спорта. Вот тут очень важно Министерству спорта с этой позиции относиться к бронированию», — сказал Терюшков «СЭ».

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