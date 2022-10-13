Терюшков: «Спортсмены — не какая-то определенная каста, которая должна подпадать под бронь или нет»
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентами «СЭ» поделился мнением, кто из специалистов спортивной сферы должен подпадать под бронь.
«Спортсмены — не какая-то определенная каста, которая должна подпадать под бронь или нет. Я бы здесь задумался над другой составляющей — детские тренеры, люди, которые работают с нашими детьми, обучают и воспитывают их патриотически, создают будущих защитников. Вот эти люди должны иметь бронь, чтобы процесс подготовки не останавливался. Это важно. Есть еще специалисты, которые отвечают за обеспечение жизнедеятельности объектов спорта. Вот тут очень важно Министерству спорта с этой позиции относиться к бронированию», — сказал Терюшков «СЭ».
21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1