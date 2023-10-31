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Сегодня, 16:38

Терехин: «Один Дзюба не вытащит сезон «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Локомотива» Олег Терехин высказался о низкой результативности форварда железнодорожников Артема Дзюбы в текущем сезоне.

«Результативность Дзюбы? Меня пока не смущает. У него в каждой игре есть моменты. Уверен, что он забьет свои голы. С другой стороны, другие ребята тоже должны ему помогать. Один Дзюба не вытащит сезон. Другие тоже должны забивать», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Также он поделился мнением о том, надо ли «Локомотиву» искать зимой еще одного нападающего.

«200 процентов. Дзюба не железный», — добавил экс-футболист команды.

В текущем сезоне 35-летний Дзюба провел 14 матчей за железнодорожников во всех турнирах, отметился 3 голами и 3 результативными передачами.

После 13 туров «Локомотив» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-terehin-odin-dzyuba-ne-vy-tashhit-sezon-lokomotiva/
Артем Дзюба
Олег Терехин
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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