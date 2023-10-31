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Сегодня, 16:18

Гладилин считает, что закрытие «Бей Беги» не скажется на игре Соболева и Джикии

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин предположил, как скажется закрытие медийной команды «Бей Беги» на игре футболистов московской команды Александра Соболева и Георгия Джикии.

«Закрытие медийной команды никак не скажется на игре Соболева и Джикии. У них был хороший проект. Полезно заниматься такой футбольной деятельностью. Так игрок взрослеет. Георгий и Александр достигли того возраста, когда уже можно готовить себя к преподавательской, тренерской деятельности. «Бей Беги» — это для них хороший опыт. Такое занятие не приносит вреда. Лучше заниматься делом после тренировки, чем бездельничать», — приводит «РБ Спорт» слова Гладилина.

Соболев и Джикия являлись президентами «Бей Беги». 30 октября президент медиалиги Николай Осипов заявил, что команда прекратила свое существование.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-zakry-tie-bej-begi-ne-skazhetsya-na-igre-soboleva-i-dzhikii-e-to-by-l-horoshij-proekt/
Александр Соболев
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 - : -
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 - : -
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
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Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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