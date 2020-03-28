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«Теперь сидим дома». Глушаков — о самоизоляции

14:08
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Глушаков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что перед самоизоляцией ему удалось прокатиться по Кавказским горам. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

— Перед самоизоляцией для борьбы с вирусом получилось за один день прокатиться по Кавказским горам — накатался, надышался, — написал футболист в Instagram. —  Теперь сидим дома, тренируемся всеми подручными средствами, двигаемся, саморазвиваемся — чего и всем желаю, нужно остановить вирус, чтобы жизнь вернулась в привычное русло.

Перед самоизоляцией для борьбы с вирусом получилось за один день прокатиться по кавказским горам — накатался, надышался ? ? ? Теперь сидим дома, тренируемся всеми подручными средствами, двигаемся, саморазвиваемся — чего и всем желаю, нужно остановить вирус, чтобы жизнь вернулась в привычное русло. ? ?#фиагдон #казенойам #кавказ #горы #россия #глушаков#фото #красиво#чечня #владикавказ

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8)

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-RjMDcotPX/

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