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Сегодня, 17:37

Бонгонда: «Удар Роши был быстрым, как из UFC»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» оценил удар защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ.

«Смотрю UFC, когда там идут хорошие бои. Например, недавно смотрел поединок Чимаева — он крутой! Роша нанес удар, это не по-футбольному. Да, это была эмоциональная игра, случается всякое. Удар Роши был быстрым, как из UFC. Что-то такое», — сказал Бонгонда «СЭ».

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.

ФК Спартак (Москва)
Виллиан Роша
Тео Бонгонда
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2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
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