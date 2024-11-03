Бонгонда: «Удар Роши был быстрым, как из UFC»

Полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда в комментарии для «СЭ» оценил удар защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче 14-го тура РПЛ.

«Смотрю UFC, когда там идут хорошие бои. Например, недавно смотрел поединок Чимаева — он крутой! Роша нанес удар, это не по-футбольному. Да, это была эмоциональная игра, случается всякое. Удар Роши был быстрым, как из UFC. Что-то такое», — сказал Бонгонда «СЭ».

Во втором тайме в результате массовой драки с поля были удалены защитник армейцев Виллиан Роша и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Позже игрок ЦСКА Иван Обляков получил вторую желтую карточку, оставив свою команду доигрывать матч в меньшинстве.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Спартака».

«Спартак» набрал 25 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича обошла ЦСКА, который с 24 очками расположился на 6-й строчке.