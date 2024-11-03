«Факел» — «Химки»: Александр Руденко открыл счет в матче
Нападающий «Химок» Александр Руденко забил на 4-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Факелом» — 1:0.
Хетаг Хосонов головой сделал скидку к воротам, а Руденко с лета переправил мяч в сетку ворот. ВАР рассматривал момент на предмет положения «вне игры» и позвал к монитору главного арбитра Егора Егорова, который оставил свое решение в силе и засчитал гол. Изучение момента заняло 5 минут.
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|
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|10
|3
|0
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|
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|Зенит
|14
|10
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|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
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|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
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|14
|3
|5
|6
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|
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|6
|6
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|
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|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
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|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
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30 тур
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|2 : 1
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|1 : 0
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|0 : 2
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|2 : 0
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|0 : 2
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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