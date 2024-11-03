«Факел» — «Химки»: Александр Руденко открыл счет в матче

Нападающий «Химок» Александр Руденко забил на 4-й минуте матча 14-го тура РПЛ с «Факелом» — 1:0.

Хетаг Хосонов головой сделал скидку к воротам, а Руденко с лета переправил мяч в сетку ворот. ВАР рассматривал момент на предмет положения «вне игры» и позвал к монитору главного арбитра Егора Егорова, который оставил свое решение в силе и засчитал гол. Изучение момента заняло 5 минут.