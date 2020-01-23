Тедеско рассказал о своей главной ошибке за время работы в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» рассказал о своей главной ошибке за время работы с командой и о матче, которым он гордится.

— Есть матч, которым вы гордитесь в «Спартаке»?

— Мало времени прошло, но назову игру с «Локомотивом». Мы впервые победили. Команда поверила в себя. И это был отличный опыт.

— Главная ваша ошибка на данный момент?

— Встреча с «Ростовом» в последнем туре перед зимней паузой. Пожалуй, промахнулся со схемой и с тем, как именно мы в ее рамках работали. Если помните, мы перешли на четыре защитника и передвинули Крала в центр обороны. Но опять же, дело не в модели, а в ее применении. Следовало действовать агрессивнее. Думаю, и я, и команда извлекли уроки из того матча. (Дмитрий Зеленов)

Большое интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско