Тедеско объяснил, почему в последних играх не использовал Соболева с первых минут

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему не использовал нападающего Александра Соболева с первых минут в последних матчах красно-белых.

— Почему в предыдущих матчах вы не использовали в старте Соболева?

— У нас в обойме четыре-пять отличных форвардов. И при всем желании играть постоянно могут лишь двое-трое. Вы все время спрашиваете, почему кто-либо не играет, а не почему тот или иной игрок вышел на поле. Хорошо, когда есть возможность для ротации и выбора оптимального состава. Каждый понедельник парни начинают рабочий цикл с нуля, и они доказывают своим желанием, своей работой право получить место в основе. Также состав зависит от соперника: с кем-то нужно больше прессинга, с кем-то играем на контратаках. Кроме того, у Соболева в последние недели были небольшие проблемы со здоровьем, что также повлияло на состав. (Артем Калинин)