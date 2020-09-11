Тедеско хочет увезти футболистов «Спартака» в Сибирь

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какое место в России он бы посетил с футболистами московской команды.

— Юрген Клопп в свое время вывозил команду на озеро. При этом еды с собой не брали, надо было наловить рыбу самим. Куда бы вы отвезли «Спартак» в поход?

— Насколько помню, такой тимбилдинг устраивал не Клопп, а Мартин Шмидт. Футболисты его ненавидели, они просто умирали. И дело не в голоде, а в отсутствии мобильной связи. Для молодежи без смартфонов сейчас очень сложно. Если говорить о России, то это, пожалуй, была бы Сибирь. Видел документальные фильмы, это прекрасные места. (Константин Алексеев)