Болельщики «Ростова» уснули во время матча с «Сочи». Фото
Болельщики «Ростова» уснули по ходу матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:3). Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Во время игры в кадр видеокамер попали два спящих болельщика. Они сидели, опустив головы вниз.
Напомним, что после первого тайма хозяева вели со счетом 3:0. Артур Юсупов открыл счет на 10-й минуте. Кристиан Нобоа на 28-й минуте реализовал пенальти. Третий мяч на 33-й минуте забил Маттео Кассьерра. Баштуш на 53-й минуте отыграл один мяч. В концовке игры также отличился Али Соу.
— Ты весь первый тайм проспал!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 16, 2021
— Мне ко второму... pic.twitter.com/rq3PDPhxAG
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