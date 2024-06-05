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Сегодня, 10:35

Главный тренер «Акрона»: «Концовка ответного стыка? «Урал» — самая высокая команда РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» объяснил, почему в ответном стыковом матче «Урал» имел серьезное преимущество в концовке.

Команда Тедеева в стыковых матчах обыграла екатеринбуржцев (2:0, 1:2). «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ в сезоне-2024/25.

— Вы признались, что вам было очень тяжело готовиться ко второму стыку? Склонялись к тому, чтобы все-таки сыграть по счету?

— Нет, никакого соблазна сыграть по счету не было. Иначе мы бы провалились.

— Почему?

— Если футболисты на протяжении нескольких лет постоянно контролируют мяч, играют в атаку, то как можно отказаться от этой философии? Когда мы пришли в «Акрон», то увидели, что команде явно не хватает более высокой интенсивности действий как в атаке, так и в обороне. Хотелось, чтобы команда больше играла вертикальными передачами. Нам отчасти удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. И это стало ключевым фактором в решении задачи. Почти сразу получилось поставить «Акрону» высокий прессинг. После тестов мы поняли, что игроки способны действовать в таком ключе. Так что не думали об изменении стиля в ответном стыке с «Уралом». Просто порой надо учитывать силу соперника. Приходится отходить назад, но не прижиматься к воротам, а продолжать играть плотно.

— Концовка второго переходного матча явно осталась за гостями.

— Как я уже сказал, нельзя сбрасывать со счетов уровень мастерства отдельных игроков «Урала». Последние минуты дались нам особенно тяжело. Мы действительно слишком низко сели, в итоге получили два мяча. Но опять же: посмотрите на рост игроков уральцев, которые вышли на поле. Самая высокая команда в РПЛ! Седьмая в мире по росту!

— Вы серьезно?

— Ну да.

— А не считаете, что в последние 15-20 минут ответной игры с «Уралом» ваша команда где-то психологически дрогнула? Не ожидали, что гости так включатся в концовке?

— Тут все вместе. Но прежде всего, опять же, надо говорить о силе «Урала». Уверен, месяц назад никто бы вам не сказал, что команда с таким составом, традициями будет играть в стыках и кому-то уступит! Никто бы в это не поверил. Очень качественная команда. Одна из лучших во второй восьмерке премьер-лиги. Но так сложилось. Мы реально прошли достойного соперника. Гордимся этим. Я вам даже больше скажу. Мне такой выход в РПЛ — именно через переходные игры — греет душу больше, чем занять первое или второе место в ФНЛ. Почему? На длинной дистанции можно забрать очки у аутсайдера и так далее. А тут у тебя нет права на ошибку! Два важнейших поединка по накалу, по драматургии, по энергетике. Ни шагу назад! Здорово, что именно так мы решили свою задачу, — сказал Тедеев «СЭ».

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Заур Тедеев
0
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Главный тренер «Акрона»: «Мы не изменили своему стилю, не подстроились под «Урал»!

Сперцян интересен клубам из Франции, Бельгии и Нидерландов
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
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Краснодар – Динамо
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25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
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Оренбург – Спартак
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