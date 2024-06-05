Главный тренер «Акрона»: «Концовка ответного стыка? «Урал» — самая высокая команда РПЛ»
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» объяснил, почему в ответном стыковом матче «Урал» имел серьезное преимущество в концовке.
Команда Тедеева в стыковых матчах обыграла екатеринбуржцев (2:0, 1:2). «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ в сезоне-2024/25.
— Вы признались, что вам было очень тяжело готовиться ко второму стыку? Склонялись к тому, чтобы все-таки сыграть по счету?
— Нет, никакого соблазна сыграть по счету не было. Иначе мы бы провалились.
— Почему?
— Если футболисты на протяжении нескольких лет постоянно контролируют мяч, играют в атаку, то как можно отказаться от этой философии? Когда мы пришли в «Акрон», то увидели, что команде явно не хватает более высокой интенсивности действий как в атаке, так и в обороне. Хотелось, чтобы команда больше играла вертикальными передачами. Нам отчасти удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. И это стало ключевым фактором в решении задачи. Почти сразу получилось поставить «Акрону» высокий прессинг. После тестов мы поняли, что игроки способны действовать в таком ключе. Так что не думали об изменении стиля в ответном стыке с «Уралом». Просто порой надо учитывать силу соперника. Приходится отходить назад, но не прижиматься к воротам, а продолжать играть плотно.
— Концовка второго переходного матча явно осталась за гостями.
— Как я уже сказал, нельзя сбрасывать со счетов уровень мастерства отдельных игроков «Урала». Последние минуты дались нам особенно тяжело. Мы действительно слишком низко сели, в итоге получили два мяча. Но опять же: посмотрите на рост игроков уральцев, которые вышли на поле. Самая высокая команда в РПЛ! Седьмая в мире по росту!
— Вы серьезно?
— Ну да.
— А не считаете, что в последние 15-20 минут ответной игры с «Уралом» ваша команда где-то психологически дрогнула? Не ожидали, что гости так включатся в концовке?
— Тут все вместе. Но прежде всего, опять же, надо говорить о силе «Урала». Уверен, месяц назад никто бы вам не сказал, что команда с таким составом, традициями будет играть в стыках и кому-то уступит! Никто бы в это не поверил. Очень качественная команда. Одна из лучших во второй восьмерке премьер-лиги. Но так сложилось. Мы реально прошли достойного соперника. Гордимся этим. Я вам даже больше скажу. Мне такой выход в РПЛ — именно через переходные игры — греет душу больше, чем занять первое или второе место в ФНЛ. Почему? На длинной дистанции можно забрать очки у аутсайдера и так далее. А тут у тебя нет права на ошибку! Два важнейших поединка по накалу, по драматургии, по энергетике. Ни шагу назад! Здорово, что именно так мы решили свою задачу, — сказал Тедеев «СЭ».
Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
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да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4