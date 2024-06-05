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Главный тренер «Акрона»: «Мы не изменили своему стилю, не подстроились под «Урал»!

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Заур Тедеев.
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «СЭ» объяснил, за счет чего удалось пройти в стыковых матчах «Урал».

Команда Тедеева в стыковых матчах обыграла екатеринбуржцев (2:0, 1:2). «Акрон» впервые в истории сыграет в РПЛ в сезоне-2024/25.

— За счет чего удалось пройти «Урал»?

— Первое — это вера. Мои футболисты безумно верили в то, что могут выйти в РПЛ. Они долго к этому шли. Второе — уверенность в том футболе, который показывал «Акрон». Мы не хотели изменять себе, подстраиваться под соперника, пусть и из элитного дивизиона.

— Третье?

— Сумасшедшая самоотдача в каждом отдельно взятом эпизоде. Если сложить три составляющих воедино, то получим ту психологию, тот менталитет, который помог нам пробиться в РПЛ. Мои подопечные — большие молодцы.

— Состав «Урала» на первый стык сильно удивил? Не ожидали увидеть в нем белорусов Бочарова и Концевого?

— В данной ситуации любой футболист премьер-лиги не может нас удивить, попадая в стартовый состав. У «Урала» достаточно мощная обойма, скамейка. Я в принципе допускал, что на поле могут выйти более голодные футболисты, которые не так часто играли в сезоне.

Мы были готовы к такому повороту. Но у нас не хватило времени досконально изучить всех игроков екатеринбургского клуба. Иными словами, просто не было времени удивляться.

— А на ком из игроков «Урала» заостряли внимание своих подопечных на установке? Кто представлял для «Акрона» наибольшую опасность?

— Когда готовим теорию по сопернику, конечно, отмечаем индивидуальные действия определенных игроков. Выделяли и группу атаки, и Егорычева, и фланговых футболистов. Понимал, что большой мастер Бикфалви еще не будет готов к первому матчу, не восстановится. И в целом соперник нас ничем не удивил. Единственное — во втором матче Бегич выдвинулся вперед, в нападение, — сказал Тедеев «СЭ».

Полностью интервью Заура Тедеева читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Урал
Заур Тедеев
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
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 Урал 30 7 9 14 30-46 30
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