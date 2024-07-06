Ташуев: «Пиняев похож на Ямаля. Сергею надо перейти в «Реал», чтобы оценить его уровень»
Тренер Сергей Ташуев сравнил российского полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева с хавбеком «Барселоны» и сборной Испании Ламином Ямалем.
«Кто похож на Ямаля среди россиян? Думаю, Сергей Пиняев — он молодой, быстрый, данные есть у него, как и потенциал заиграть в Европе. Но надо понимать, что один играет в «Локомотиве», а другой — в «Барсе». Кого-то еще выделить сложно, у нас не так много россиян в РПЛ, которым по 17-19 лет.
Чтобы оценить уровень Сергея, ему нужно перейти в «Реал». (Смеется). Играть в РПЛ и в «Барселоне» — немного разные вещи все-таки. (Смеется)» — приводит «РБ Спорт» слова Ташуева.
В сезоне-2023/24 19-летний Пиняев забил 3 гола и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.
У 16-летнего Ямаля 7 голов и 10 результативных передач в 50 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -