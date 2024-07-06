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«Динамо» в товарищеском матче обыграло сербский ОФК

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Динамо» — ОФК.
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» в товарищеском матче дома победило сербский ОФК из Белграда — 2:0.

Победу бело-голубым принесли автогол Александра Джермановича и забитый мяч Ярослава Гладышева.

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«Динамо» Москва (Россия) — ОФК (Сербия) — 2:0 (1:0)

Голы: Джерманович, 37 — в свои ворота (1:0). Гладышев, 51 (2:0).

«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный, 60), Лаксальт (Кутицкий, 75), Скопинцев, Колодин (Майсторович, 4), Фернандес (Лепский, 60), Фомин (Бителло, 46), Окишор (Лесовой, 75), Муми Нгамале (Грулев, 60), Тюкавин (Макаров, 60), Гладышев.

6 июля. Москва. Стадион «Динамо».

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ФК Динамо (Москва)
ФК ОФК Белград
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