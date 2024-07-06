«Динамо» в товарищеском матче обыграло сербский ОФК
«Динамо» в товарищеском матче дома победило сербский ОФК из Белграда — 2:0.
Победу бело-голубым принесли автогол Александра Джермановича и забитый мяч Ярослава Гладышева.
Братский кубок-2024
«Динамо» Москва (Россия) — ОФК (Сербия) — 2:0 (1:0)
Голы: Джерманович, 37 — в свои ворота (1:0). Гладышев, 51 (2:0).
«Динамо»: Лунев, Даса (Бессмертный, 60), Лаксальт (Кутицкий, 75), Скопинцев, Колодин (Майсторович, 4), Фернандес (Лепский, 60), Фомин (Бителло, 46), Окишор (Лесовой, 75), Муми Нгамале (Грулев, 60), Тюкавин (Макаров, 60), Гладышев.
6 июля. Москва. Стадион «Динамо».
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0-0
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16
|Акрон
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|0-0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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