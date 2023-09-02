Тарханов заявил, что «Краснодар» играет стабильнее «Спартака»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча «Краснодар» — «Спартак».

«Уверен, будет классный матч, обе команды играют в атаку. «Краснодар» сейчас играет более стабильно, чем «Спартак». Думаю, за счет своего поля «быки» — фавориты в этой игре. С таким «Спартаком» играть можно, у «Краснодара» отличная атака, посмотрим, смогут ли они реализовать свои моменты у ворот «Спартака». В последних играх у «Краснодара» были проблемы с реализацией», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.