Мостовой объяснил, почему в матче «Краснодар» — «Спартак» нет фаворита

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ с «Краснодаром».

«Для меня нет фаворита в этом матче. Потому что и «Краснодар», и «Спартак», и остальные 14 команд премьер-лиги выступают нестабильно. Краснодарский клуб был какое-то время лидером по игре и результату, а потом произошли две обидные ничьи. Я считаю, что они таким образом потеряли четыре очка. Эти матчи вернули их на место в турнирной таблице. А у «Спартака» была серия из неудач, а потом 25 минут разрыва в игре с «Динамо». Матчи на Кубок немного все смешивают и запутывают. Такой формат подразумевает, что команды будут играть абсолютно разными составами. Настолько запутано, что невозможно понять, где основная команда и игроки, а где нет. В этом же матче может произойти все, что угодно», — приводит слова Мостового Betonmobile.

После шести туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Спартак» — седьмой (10 очков).

2 сентября «Краснодар» встретится со «Спартаком» в рамках седьмого тура РПЛ. Начало — в 20:00 по мск.