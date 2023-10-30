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Сегодня, 21:18

Агент Дркушича рассказал, почему защитник исполнял пенальти

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица рассказал, почему защитник «Сочи» Ваня Дркушич исполнял пенальти.

«Ваня пробил пенальти потому, что он капитан, лидер команды. Его желание взять ответственность на себя абсолютно нормально. Да, он не забил, но такое случается. Чуть позже пенальти не реализовал Нобоа, который является, возможно, лучшим исполнителем одиннадцатиметровых во всей лиге. Ваня и ранее бил пенальти, но не так часто — он этого не боится, у него такой характер. Если снова нужно пробить с точки, он это сделает», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

24-летний Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за «Сочи» 10 матчей и забил один мяч.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-drkushicha-esli-snova-nuzhno-budet-probit-penal-ti-vanya-e-to-sdelaet/
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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1
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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