Тарханов: «Мусаев и Семак делят первое место в категории «Тренер года» в РПЛ»
Экс-игрок сборной СССР и бывший тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов ответил на вопрос о лучшем тренере года в России.
«Тут два человека от меня — Семак и Мусаев. Они делят первое место», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тарханова.
По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» Мурада Мусаева и «Зенит» Сергея Семака набрали по 39 очков, «быки» опережают питерцев по дополнительным показателям. В прошлом чемпионате России «Зенит» стал первым, опередив «Краснодар» на одно очко.
Источник: vseprosport.ru
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
Новости
31 дек 2024 22:05
2