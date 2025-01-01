Глушаков: «Не хочу, чтобы молодежь говорила: «Зачем идти в футбол, где взятки»

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» высказался о коррупционном скандале в РПЛ. В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны арбитрам 36 миллионов рублей на взятки.

— Как вы относитесь к коррупционному скандалу в РПЛ? Верите, что судьи берут деньги?

— Я не давал деньги. Не могу кого-то обвинить. Если Федорищев что-то знает, то интересно, как все закончится. У него были яркие цитаты, и люди, конечно же, хотят увидеть доказательства — нужно довести это дело до ума и закрыть вопрос. Не хочется, чтобы юное поколение потом говорило: «Зачем нам идти в футбол? Там взятки люди дают».

«Крылья Советов» после первой части чемпионата России занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.