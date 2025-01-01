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Глушаков: «Не хочу, чтобы молодежь говорила: «Зачем идти в футбол, где взятки»

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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков в интервью «РБ Спорт» высказался о коррупционном скандале в РПЛ. В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны арбитрам 36 миллионов рублей на взятки.

— Как вы относитесь к коррупционному скандалу в РПЛ? Верите, что судьи берут деньги?

— Я не давал деньги. Не могу кого-то обвинить. Если Федорищев что-то знает, то интересно, как все закончится. У него были яркие цитаты, и люди, конечно же, хотят увидеть доказательства — нужно довести это дело до ума и закрыть вопрос. Не хочется, чтобы юное поколение потом говорило: «Зачем нам идти в футбол? Там взятки люди дают».

«Крылья Советов» после первой части чемпионата России занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Источник: РБ Спорт
Денис Глушаков
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

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Бителло

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Муталип Алибеков

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 9 1 1
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