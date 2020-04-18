Тарасов призвал воздержаться от похода в церковь на Пасху

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал, как его семья готовится к Пасхе, а также призвал всех верующих воздержаться от похода в церковь.

— Готовимся к завтрашней светлой Пасхе дома всей семьей (для нашей Евы она станет первой), позавчера вместе с любимой и дочками красили яйца и пекли куличи, — написал Тарасов в Instagram. — Еще неделю назад приняли решение не идти на освящение в церковь. Тем более, настоятели и священники сами призывают воздержаться в этом году, чтобы поберечь здоровье. Расскажите это сегодня своим родственникам, особенно бабушке или дедушке! Помогите им, для многих из них этот праздник, как и для нашей семьи, очень важен. Закажите им и себе кулич из онлайн-сервиса, тем более сейчас в продаже даже есть специально уже освященные куличи, хотя это совсем и не обязательно. Вообще можно просто испечь всей семьей дома свой, тем более и так сидим на самоизоляции.