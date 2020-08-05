РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Танк, ты дома!» ЦСКА анонсировал трансфер Гайча

18:02
Адольфо Гайч. Фото Clarin.
Адольфо Гайч. Фото Clarin.
Теги:

ЦСКА в своем Twitter анонсировал переход аргентинского форварда Адольфо Гайча.

«Танк, ты дома», — говорится в сообщении на испанском языке. Также опубликован видеоролик, анонсирующий переход.

Ранее о трансфере объявил бывший клуб игрока «Сан-Лоренсо».

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/pfc_cska/status/1291026176618553350

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир