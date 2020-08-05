«Танк, ты дома!» ЦСКА анонсировал трансфер Гайча
18:02
ЦСКА в своем Twitter анонсировал переход аргентинского форварда Адольфо Гайча.
?? Tanque, est?s en casa! ?? #ЦСКА pic.twitter.com/Kd8uP8KLmG— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 5, 2020
«Танк, ты дома», — говорится в сообщении на испанском языке. Также опубликован видеоролик, анонсирующий переход.
Ранее о трансфере объявил бывший клуб игрока «Сан-Лоренсо».
В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.
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