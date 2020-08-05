«Танк, ты дома!» ЦСКА анонсировал трансфер Гайча

ЦСКА в своем Twitter анонсировал переход аргентинского форварда Адольфо Гайча.

«Танк, ты дома», — говорится в сообщении на испанском языке. Также опубликован видеоролик, анонсирующий переход.

Ранее о трансфере объявил бывший клуб игрока «Сан-Лоренсо».

В текущем сезоне на счету 21-летнего Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.