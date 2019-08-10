"Тамбов" забил второй безответный гол в матче с "Оренбургом". Видео

Нападающий "Тамбова" Хасан Мамтов спустя 15 секунд после своего выхода на замену удвоил преимущество своей команды на 68-й минуте матча 5-го тура чемпионата России с "Оренбургом". Счет во встрече - 2:0 в пользу "Тамбова".

После ошибки "Оренбурга" в центре поля, полузащитник "Тамбова" Михаил Костюков подхватил мяч и отдал на ход Мамтову. Тот вышел один на один по центру и мощный удар правее вратаря отправил матч в сетку. "СЭ" проводит текстовую трансляцию встречи "Оренбург" - "Тамбов".