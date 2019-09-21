«Тамбов» в матче 10-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Георгий Мелкадзе. У гостей гол забил Элдор Шомуродов.

27-я минута: гол Шомуродова

38-я минута: гол Мелкадзе

61-я минута: гол Мелкадзе