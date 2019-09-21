«Тамбов» — «Ростов»: все голы матча
21:00
«Тамбов» в матче 10-го тура чемпионата России обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Георгий Мелкадзе. У гостей гол забил Элдор Шомуродов.
27-я минута: гол Шомуродова
? Элдор Шомуродов забивает свой 8-й гол в сезоне!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
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38-я минута: гол Мелкадзе
? Дебютный гол Георгия Мелкадзе за «Тамбов».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? #ТамбовРостов на #МАТЧТВ
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61-я минута: гол Мелкадзе
?? Дубль Мелкадзе.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 21, 2019
? #ТамбовРостов на #МАТЧТВ
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