«Тамбов» проведет матчи с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» в Нижнем Новгороде

«Тамбов» проведет три домашних матча в оставшейся части Тинькофф-чемпионата России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«Да, действительно, мы обращались в лигу с просьбой рассмотреть возможность доиграть оставшиеся домашние матчи в Тамбове на «Спартаке». Однако, в силу объективных причин, рассчитывать на положительное рассмотрение этого вопроса мы сейчас не можем. К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя.

Плюс — «Спартак» не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе. Поэтому три домашних тура с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков".

Ранее стало известно, что 23-й тур РПЛ, первый после паузы, связанной с пандемией коронавируса по 21 июня. Точное расписание станет известно позднее.