РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» проведет матчи с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» в Нижнем Новгороде

15:52
Ольга Коновалова. Фото ФК «Тамбов».
Ольга Коновалова. Фото ФК «Тамбов».
Теги:

«Тамбов» проведет три домашних матча в оставшейся части Тинькофф-чемпионата России в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила генеральный директор клуба Ольга Коновалова.

«Да, действительно, мы обращались в лигу с просьбой рассмотреть возможность доиграть оставшиеся домашние матчи в Тамбове на «Спартаке». Однако, в силу объективных причин, рассчитывать на положительное рассмотрение этого вопроса мы сейчас не можем. К примеру, в своем нынешнем состоянии наш стадион не может в полной мере соответствовать техническим требованиям основного вещателя.

Плюс — «Спартак» не оборудован системой VAR, наличие которой теперь является обязательным условием в российском футболе. Поэтому три домашних тура с «Зенитом», «Ахматом» и «Сочи» проведем в Нижнем Новгороде. Надеемся, что даже в таких сложных обстоятельствах мы не останемся без поддержки наших болельщиков".

Ранее стало известно, что 23-й тур РПЛ, первый после паузы, связанной с пандемией коронавируса по 21 июня. Точное расписание станет известно позднее.

Дополнительная информация:

http://fc-tambov.ru/content/news/4247-Olga-Konovalova-o-podgotovke-kluba-k-vozobnovleniju-sezona.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир