«Тамбов» обыграл «Урал» в первенстве молодежных команд. Все решил гол на 97 минуте
16:06
В матче 13-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги «Тамбов» обыграл «Урал» со счетом 2:1.
В составе победителей отличились Денис Леньо и Дмитрий Меренчуков, а в составе «Урала» — Дмитрий Маковский.
Молодежные команды
13-й тур
«Тамбов — мол.» — «Урал — мол.» — 2:1 (1:0)
Голы: Леньо, 32 — с пенальти (1:0). Маковский, 88 (1:1). Меренчуков, 90+7 — с пенальти (2:1).
Судья: Дрожачих (Киров).
18 октября. Тамбов. Стадион «Локомотив».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/