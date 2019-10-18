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«Тамбов» обыграл «Урал» в первенстве молодежных команд. Все решил гол на 97 минуте

16:06
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В матче 13-го тура первенства среди молодежных команд премьер-лиги «Тамбов» обыграл «Урал» со счетом 2:1.

В составе победителей отличились Денис Леньо и Дмитрий Меренчуков, а в составе «Урала» — Дмитрий Маковский.

Молодежные команды

13-й тур

«Тамбов — мол.» — «Урал — мол.» — 2:1 (1:0)
Голы: Леньо, 32 — с пенальти (1:0). Маковский, 88 (1:1). Меренчуков, 90+7 — с пенальти (2:1).

Судья: Дрожачих (Киров).

18 октября. Тамбов. Стадион «Локомотив».

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2018-2019/

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