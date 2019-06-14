"Тамбов" начал подготовку к РПЛ с победы

"Тамбов" с победы стартовал на учебно-тренировочных сборах в Белоруссии. Команда Александра Григоряна с минимальным счетом обыграла гомельский "Локомотив", отличился Хасан Мамтов. Нападающий второй год кряду забивает первый гол "Тамбова" на сборах.

17 июня дебютанты РПЛ встретятся с солигорским "Шахтером". В первом туре чемпионата России "Тамбов" сыграет с "Зенитом".

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