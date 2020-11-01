Нападающий «Динамо» Николай Комличенко реализовал пенальти в матче 13-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова» (2:1). Для форварда этот гол стал третьим в сезоне (два в чемпионате и один в Лиге Европы).

Комличенко забил 60-й гол в зачет «Клуба 100». 5 из них он провел в чемпионате России, 7 — в еврокубках, 1 — за сборную России и 47 — в иностранных клубах.

На данный момент Комличенко является вторым вероятным кандидатом на вступление в «Клуб 100» после хавбека ЦСКА Алана Дзагоева (85 голов). Из действующих футболистов больше Комличенко забил только Игорь Лебеденко (68), но на данный момент он выступает в ФНЛ, голы которой не идут в зачет клуба.