«Локомотив» — «Зенит»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ
15 августа в Москве «Локомотив» сыграет с «Зенитом» в матче 4-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «РЖД Арена», начало — в 17.30 (мск).
«Локомотив», который тренирует Марко Николич, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками. Железнодорожники сыграли вничью с «Уфой» (1:1) в 3-м туре.
«Зенит» с 9 баллами лидирует в РПЛ. В прошлом туре команда Сергея Семака выиграла у «Краснодара» (3:2).
Следить за онлайн-трансляцией матча «Локомотив» — «Зенит» можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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