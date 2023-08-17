Агент Вендела: «Интерес европейских клубов есть, но финальное слово за «Зенитом»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, высказался о будущем бразильского футболиста.

«Сказывается, что Вендел пропустил предсезонную подготовку, но он быстро набирает форму. Он точно не будет лишним на поле. Интерес европейских клубов по-прежнему есть, но финальное слово за «Зенитом». Мы уважаем клуб и примем любое его решение», — приводит слова Рибейро Metaratings.ru.

25-летний бразилец выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он провел два матча за петербургский клуб и забил один мяч.