Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост гендиректора «Спартака».

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Газизов перейдет на работу из «Уфы» в московский клуб.

— Смешно. «Уфа» играет в такой футбол, что скулы сводит, — написал Геркус в Twitter. — Наблюдать как краска сохнет — интереснее. Восемь матчей за сезон со счетом 0:0! Такого футбола вы хотите для «Спартака»?