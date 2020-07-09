«Такого футбола вы хотите для «Спартака»?» Геркус — о скучном стиле «Уфы»
9 июля 2020, 16:28
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал назначение Шамиля Газизова на пост гендиректора «Спартака».
Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун сообщил, что Газизов перейдет на работу из «Уфы» в московский клуб.
— Смешно. «Уфа» играет в такой футбол, что скулы сводит, — написал Геркус в Twitter. — Наблюдать как краска сохнет — интереснее. Восемь матчей за сезон со счетом 0:0! Такого футбола вы хотите для «Спартака»?
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